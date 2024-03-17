مسلسل عتبات البهجة|بهجت يتهم عمر بالسرقة في الحلقة السابعة

تبدأ أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “عتبات البهجة” باتهام بهجت "يحيى الفخراني" لعمر "خالد شباط" بالسرقة بالتعاون مع أصدقائه واستغلال حبه له وعدم تقديره لحالته المادية.

يحيي الفخراني وخالد شباط



تسمع منال "وفاء صادق" صوت خناقة بهجت و تتجه لشقتهم و تحاول الدفاع على جميلة "بسنت أبو باشا" ظنًا منها أن بهجت يعنفها، يطلب منها بهجت ان تسكت و لكنها تستمر دون توقف ويعلم عمر بالأمر ويسأل عن الموضوع.



يعرف عمر بعلاقة أخته جميلة ومحمود "يوسف عثمان" و يضربها، يتدخل بهجت وينهره، يصرخ عمر في وجه جده و تشتد الخناقة بينهم و يترك عمر البيت، يذهب عمر لمحمود في بيته و يقوم بضربة ويدافع عنه والدة "علاء زينهم".

عتبات البهجة



ينتهي عرفان "صلاح عبد الله" من تصنيع خلطة "شامشون" و يجربه بنفسه، و ينادي على زوجته علية "سماء إبراهيم" و لكنه يفشل.

يقف عمر وحيدا على ممشى أهل مصر و يبدو علية الحزن، تحاول مي "كنزي هلال" صرف نظر فريد "حازم إيهاب"عن عمر و لكنه يتمسك بالعمل معه.

يقوم عرفان بغسل الأطباق بدلا من علية و هو يغني "خلطة و ندمان عليها..كان عندي أمل فيها" وتضحك عليه وتذكره بالليلة الماضية.

عتبات البهجة



يبدأ بهجت الأشراف على السنتر التعليمي بنفسه وتواجهه أول مشكلة.

تبكي فلة "هنادي مهنا" بسبب غياب تيتا "عنبة" و تهون عليها نعناعة "جومانا مراد" و تضمها.

يستضيف أسامة "أحمد أبو رية" عمر في منزلة و يناقش معه عملة مع فريد، يرى عمر على "الدارك ويب" مشاهد لفئات مختلفة من العمر في لحظاتهم الاخيرة معروضه للبيع.

عتبات البهجة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخرانى فى رمضان – حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيى الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

