الثامن من رمضان.. موعد صلاة الفجر بالحرمين الشريفين

بدأت الليلة الثامنة من شهر رمضان المبارك، من مغرب اليوم وذلك حتى فجر غدا، ويبحث الكثيرين عن موعد صلاة الفجر في الحرمين الشريفين المسجد الحرام والنبوي.

وتنشر "الوفد" موعد أذان الفجر بالمسجدين الحرام والنبوي.

موعد أذان الفجر بالحرمين الشريفين

موعد أذان الفجر في المسجد الحرام:- ٥:١٠ صباحا بتوقيت السعودية.

موعد أذان الفجر في المسجد النبوي:- ٥:٠٩ صباحا بتوقيت السعودية.

شهر رمضان المبارك

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو بداية شهر ‎رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.