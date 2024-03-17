عاجل
السيسي يوقع على وثيقة الإعلان السياسي المشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيسي يوقع مع رئيس الوزراء اليوناني مجلس التعاون رفيع المستوي بين البلدين
الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الثامن من رمضان.. موعد صلاة الفجر بالحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

بدأت الليلة الثامنة من شهر رمضان المبارك، من مغرب اليوم وذلك حتى فجر غدا، ويبحث الكثيرين عن موعد صلاة الفجر في الحرمين الشريفين المسجد الحرام والنبوي.

وتنشر "الوفد" موعد أذان الفجر بالمسجدين الحرام والنبوي.

موعد أذان الفجر بالحرمين الشريفين

موعد أذان الفجر في المسجد الحرام:- ٥:١٠ صباحا بتوقيت السعودية.

موعد أذان الفجر في المسجد النبوي:- ٥:٠٩ صباحا بتوقيت السعودية.

شهر رمضان المبارك

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو بداية شهر ‎رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.

الجريدة الورقية