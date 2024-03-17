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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي تحسباً لسوء الأحوال الجوية بسوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

أشار الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلي المتابعة المستمرة للمستشفيات و المنشآت الصحية تزامناً مع رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بالمحافظة بعد توجيهات معالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برفع درجة الإستعداد بالمحافظة تحسباً لسوء الأحوال الجوية.

 لافتاً إلى انتظام الأطقم الطبية و تواجدها علي مدار الساعة و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع ارجاء المحافظة. موضحاً انه لم يتم تسجيل اي اختلاف في معدلات الخدمة المقدمة و استقرار تام للوضع الصحي وتوافر الأمصال والمستلزمات و أرصدة بنوك الدم . 

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بسوهاج قامت برفع درجة الإستعداد أمس السبت بعد ان قامت محافظة سوهاج برفعها بجميع المديريات و الجهات لتوقعات سوء الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها المحافظة

الجريدة الورقية