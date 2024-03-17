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الأحد 17 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدا.. قافلة طبية لتنظيم الأسرة علي كورنيش النيل بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين، تنظيم القوافل الطبية العلاجية، حيث  تنظم مديرية الصحة، غداً الإثنين 18 مارس 2024م، قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية علي كورنيش النيل.

 

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حيث تستمر فاعليات القافلة علي مدار يومين متتاليين 18 و19 مارس الجاري ، وذلك  بالتزامن مع احتفالات عيد المنيا القومي ، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من مشورة ومتابعة الحمل ، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان .

بالإضافة، إلي وجود عيادات في تخصصات، ( أطفال – أسنان – أمراض مزمنة – نساء – باطنة )، مشيرا وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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