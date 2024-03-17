حمو بيكا يجري جراحة بعد رمضان

حل مطربا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة ضيفين في الحلقة السابعة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال حمو بيكا: "هاعمل عملية تدبيس معدة بعد رمضان"، ليعلق رامز جلال: "انت مينفعش معاك تدبيس انت عايز بتر معدة".

وخلال الحلقة عذب رامز ضيوفه حمو بيكا وكزبرة حيث هددهم بالكلب نيوتن ليدخلوا في النفق ليعلق كزبرة قائلا: "أنت ريحتك وحشة كدة ليه يا بيكا.. إيه الريحة الوحشة ديه احنا في الترب ولا إيه.. تعابين لا يا رامز مفهاش هزار.. الواد ده لازم يموت ضرب".

وخرج حمو بيكا وكزبرة من النفق ليبدأ رامز جلال في تهديدهم بالتمساح الصغير وطلب من بيكا تغيير لون شعر كزبرة، ووضع كزبرة "روج" لبيكا وطلب رامز من بيكا تقبيل كزبرة ليرفض الأخير قائلا: "الناس هتول علينا إيه".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

برومو البرنامج

وفي الإعلان الذي تبلغ مدته 120 ثانية، يظهر رامز جلال في بدلة حمراء كاملة، وبجواره "كلب" ومجموعة من الزواحف الأخرى من تماسيح وثعابين.

ويوضح الإعلان تفاصيل الخدع التي يتعرض لها ضحايا رامز جلال هذا الموسم، والتي تشمل نجوم الفن والرياضة بالإضافة إلى مشاهير العالم العربي.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.