عاجل
السيسي يوقع على وثيقة الإعلان السياسي المشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيسي يوقع مع رئيس الوزراء اليوناني مجلس التعاون رفيع المستوي بين البلدين
الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الإضافي الأول

ليفربول
ليفربول

تقدم ليفربول مجددًا على نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، لتصبح نتيجة المباراة 3/2.

txt

مانشستر يونايتد وليفربول يذهبان للأشواط إضافية


جاء هدف ليفربول الثالث عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، في المباراة التي تشهد إثارة كبيرة.
وكانت مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي منها.
حيث سجى سكوت ماكتومناي الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة ال 10 من عمر الشوط الأول، فيما نجح ماك أليستر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44.
بينما أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، فيما تعادل مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل لليونايتد عن طريق اللاعب أنتوني في اللحظات الأخيرة من اللقاء، لتنتهي المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل 2/2.

مواد متعلقة

محمد صلاح يواصل هوايته المفضلة أمام مانشستر يونايتد

الجريدة الورقية