ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الإضافي الأول

تقدم ليفربول مجددًا على نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، لتصبح نتيجة المباراة 3/2.



جاء هدف ليفربول الثالث عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، في المباراة التي تشهد إثارة كبيرة.

وكانت مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي منها.

حيث سجى سكوت ماكتومناي الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة ال 10 من عمر الشوط الأول، فيما نجح ماك أليستر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44.

بينما أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، فيما تعادل مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل لليونايتد عن طريق اللاعب أنتوني في اللحظات الأخيرة من اللقاء، لتنتهي المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل 2/2.