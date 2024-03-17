مانشستر يونايتد وليفربول يذهبان للأشواط إضافية

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزيز لهذا الموسم.



وانتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول بالتعادل الإيجابي 2/2، حيث شهدت المواجهة إثارة ومتعة كبيرة.

واستطاع سكوت ماكتومناي تسجيل الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة ال 10 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل ماك أليستر في الدقيقة 44.

وتقدم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، فيما تعادل مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ومن المتوقع أن تشهد الأشواط الإضافية إثارة كبيرة بين الفريقين، خاصة وأن المان يونايتد والريدز يرغب كل منهما في الصعود للدور المقبل.