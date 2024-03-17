الجنايات تؤجل الحكم على متهمين بخطف طفل بالمعصرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل الحكم على المتهمين بخطف طقل من أسرته وطلب فدية في منطقة المعصرة، إلى جلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيمن عبدالخالق، ممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 3273 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2819 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام المتهمين ««محمد .ر» و«محمود .م» بخطف طفل من أسرته وطلب فديه، بسبب تعرضهما لضائقة مالية وتم القبض عليهما واقروا بارتكابهما الواقعة.