قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة سوهاج مشروعا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة, من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة داخل المحافظة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث.



كما تم المرور على اصطفاف للمعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بمحافظة سوهاج للتأكد من مدى جاهزيتها, بالإضافة إلى تنفيذ بيـــــان عملى لأنسب أسلوب لنجــــــدة هـــــــدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بعناصر الحراســـات المشـــددة لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات المحتمل حدوثها , وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.



وتنفيذاً لإستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة المدارس والجامعات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الندوات التثقيفية بالمدارس بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بمحافظات دمياط والقليوبية وسوهاج , كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بجامعة دمنهور, تضمنت الندوات إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.



وخلال الفاعليات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور, مشيراً إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.



واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين.