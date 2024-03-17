أنتوني يُسجل هدف التعادل لليونايتد أمام ليفربول

تتواصل الإثارة في مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.



ونجح أنتوني، مهاجم المان يونايتد في تسجيل هدف التعادل للشياطين الحمر، بعدما كان فريقه متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد منذ نهاية الشوط الأول من المباراة.

وكان الثنائي ماك أليستر ومحمد صلاح قد سجلا هدفي ليفربول في الدقائق ال 44 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة العاشرة.

ويرغب الفريقان في الفون خلال هذه المباراة، وذلك من أجل التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.