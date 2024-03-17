نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

شاهد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد



جاء هدف مو صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعدما استطاع زميله ماك أليستر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44.

وكان سكوت ماكتومناي قد أحرز هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود الريدز في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وكان يورجن كلوب قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز

الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.