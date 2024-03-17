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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لفريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

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اليونايتد وليفربول.. شاهد أهداف الشوط الأول من الموقعة المثيرة

شاهد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد


جاء هدف مو صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعدما استطاع زميله ماك أليستر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44.
وكان سكوت ماكتومناي قد أحرز هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود الريدز في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. 
وكان يورجن كلوب قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كاومين كيلير
الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز
الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

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