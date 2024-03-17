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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليونايتد وليفربول.. شاهد أهداف الشوط الأول من الموقعة المثيرة

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد

قلب ليفربول الطاولة على نظيره مانشستر يونايتد في الشوط الأول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

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ويستضيف ملعب "أولد ترافورد" مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، في المباراة التي انطلقت في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد.

شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

نجح اليونايتد في تسجيل التقدم من خلال اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة.
فيما عادل ألكسيس ماك أليستر في الدقيقة 44، وأضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.
 

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