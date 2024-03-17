مرضى باركنسون يعانون من التهاب اللثة وفقدان الأسنان.. علماء يفسرون الأسباب

مرض باركنسون هو مرض عصبي تدريجي يهتز فيه الجسم بشكل لا إرادي ويتحرك ببطء، مما يخلق عبئا كبيرا على الحياة اليومية للمرضى، ويعتقد أن 1 من كل 500 شخص يعانون من هذا المرض.

أظهرت دراسة جديدة أن مرضا شائعا واحدا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

تعتبر معظم حالات مرض باركنسون مجهول السبب، أي أنه ليس لها سبب واضح، وتظهر البيانات الجديدة أن أمراض اللثة أو التهاب اللثة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

مرض باركنسون هو المرض العصبي الأسرع نموا في العالم، وتشمل أعراض المرض الارتجاج اللاإرادي لأجزاء معينة من الجسم، والحركة البطيئة، والعضلات القاسية وغير المرنة، بالإضافة إلى الأعراض النفسية الأخرى. تحدث الحالة عندما تموت الخلايا العصبية في الدماغ، مما يتسبب في انخفاض حاد في مستويات الدوبامين.

على الرغم من أن الدوبامين معروف على نطاق واسع كوسيط كيميائي يؤثر على الشعور بالمتعة، إلا أنه يلعب أيضا دورا حيويا في تنظيم حركات الجسم.



أظهرت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن أمراض اللثة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون.



الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون لديهم أمراض فموية شائعة غالبا ما يهمل المرضى والأطباء ومقدمو الرعاية احتياجات المرضى في مجال نظافة الفم، ولضمان الفحص الأمثل والعلاج والوقاية من التهاب اللثة ومرض باركنسون، من الضروري التعاون الوثيق من أطباء الأسنان والأطباء؟" - يكتب المؤلفون.

كشفت الدراسات السابقة عن ارتفاع معدل انتشار التسوس وفقدان الأسنان بين المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون.



بعد الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الرئيسية، أظهرت النتائج أن انتشار مرض باركنسون كان أعلى بين المرضى الذين يعانون من التهاب اللثة لاحظ الفريق أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب اللثة الخفيف لديهم خطر أكبر للإصابة بمرض باركنسون بنسبة 7.6-9.5٪.