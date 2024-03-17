رئيس قبرص: مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة

أكد الرئيس القبرصى، نيكوس خريستودوليدس، أن مصر ركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة.

وتابع نيكوس خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الاوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة، اليوم الأحد، أن مصر تقوم بدور هام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

السيسي يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية على هامش القمة المصرية الأوروبية

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقد تناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.

كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.