السيسي: نشهد اليوم ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الشاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القمة المصرية الأوروبية تتزامن مع مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية، معقبًا: "حيث سنشهد اليوم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية".

وتابع السيسي خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، اليوم الأحد، أنه "أود هنا أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لنا جميعًا".

واستكمل الرئيس المصري: "كما أود أن أرحب برئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء اليونان؛ لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائيًا، أو من خلال الآليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي".

وواصل: "هنا أن أتوجه بالشكر إلى السيدة رئيسة الفوضية الأوروبية على جهدها الصادق فى الدفع بمسار ترفيع العلاقات على النحو الذى يحقق المصالح المشتركة لنا جميعا وارحب برئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء اليونان لدورهم المقدر فى دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائيًا أو من خلال الأليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي".