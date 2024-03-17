باير ليفركوزن يواصل عروضه المميزة في الدوري الألماني

فاز باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو على فرايبورج بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز فلورين فيرتز لاعب باير ليفركوزن الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة الثانية قبل أن يرد روستو دوان بهدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة العاشرة، بعدها سجل ادم هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم باير ليفركوزن بهدفين لهدف.

ثم سجل باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن هدف فريقه الثالث في الدقيقة 53، بعدها سجل يانيك كيتيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بفوز ليفركوزن بثلاث أهداف مقابل هدفين.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد التحقيق الانتصار في 22 مباراة والتعادل في 4 آخرين دون تلقي هزيمة.

فيما يحتل فرايبورج المركز التاسع برصيد 33 نقطة بعد تحقيق الانتصار في 9 مباريات والتعادل في 6 مواجهات والخسارة في 11 آخرين.