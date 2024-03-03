الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باير ليفركوزن يحسم ديربي كولونيا ويواصل تعزيز صدارته في الدوري الألماني

ليفركوزن
ليفركوزن

فاز باير ليفركوزن على كولن في ديربي كولونيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

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ترتيب الدوري الألماني بعد فوز ليفركوزن على ماينز

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شاهد بالفيديو.. أهداف فوز باير ليفركوزن على ماينز

أحرز جيريمي فريمبونج الهدف الأول لصالح ليفركوزن في الدقيقة 37، قبل أن يضيف أليخاندرو جريمالدو ثاني الأهداف في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ليواصل باير ليفركوزن تألقه هذا الموسم. 

وصل ليفركوزن للانتصار رقم 20 هذا الموسم دون تلقي هزيمة، وتعادل في 4 مباريات آخرى، بعد خوضه 24 مباراة.

رفع رجال تشابي ألونسو رصيدهم في جدول ترتيب الدوري الألماني إلى 64 نقطة في صدارة البوندسليجا.

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تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن

سجل لاعبو ليفركوزن 61 هدفا، وتلقت شباكه 16 آخرين في موسم مميز للفريق الالماني هذا الموسم بقيادة ألونسو.

وبات ليفركوزن على اعتاب تتويجه ببطولة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي في موسم تاريخي للفريق تحت قيادة تشابي ألونسو.

 

 

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الجريدة الورقية