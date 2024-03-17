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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد في الشوط الأول

ليفربول
ليفربول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في قلب الطاولة على نظيره مانشستر يونايتد، بعدما كان متأخرًا بهدف، ليُسجل هدفين مع نهاية الشوط الأول.

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شاهد هدف مانشستر يونايتد في شباك ليفربول


جاء هدف التقدم في المباراة من خلال مانشستر يونايتد، وذلك عن طريق اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة.
بينما تعادل ألكسيس ماك أليستر في الدقيقة 44، وأضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.
وكان إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد بدأ المواجهة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: ديجو دالوت - هاري ماجواير - رافائل فاران - ليندلوف.
خط الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - جارناتشو.
خط الهجوم: برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - راسموس هويلاند.

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