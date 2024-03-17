السيسي: نجحنا في تحقيق نقلة نوعية بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة الاتحاد الأوروبي في مصر، معقبا:"زيارتكم للقاهرة اليوم تأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء".

وقال السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بقادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه: "لقد مثلت زيارتكم مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، حيث وقعت منذ قليل بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة".

السيسي يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية على هامش القمة المصرية الأوروبية

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقد تناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.

كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.