لاعب ليفربول: محمد صلاح نموذج يحتذى به

أكد جايدن دانس، لاعب ليفربول الشاب، أن محمد صلاح يعد ملهم بالنسبة للكثير في الدوري والكرة الإنجليزية، بعد الأرقام التي حققها خلال تواجده في البريميرليج.

تصريحات لاعب ليفربول

تحدث جايدن في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول، حيث قال: "مو صلاح يعد نموذجًا يُحتذى به، هو الرجل الذي تتطلق إليه لتسجيل الأهداف، والحصول على التمريرات الحاسمة، تريد أن تصبح مثله".

وتابع: "بمجرد تواجد محمد صلاح في فريقك يعد مصدر إلهام كبير بالنسبة لي وللكثيرين، لقد شاهدته دائمًا يسجل الأهداف، ودائمًا ما كنت أشاهده وهو ينتج بكل ما لديه للفريق".

وأضاف: "كنت أتساءل، كيف يمكنه القيام بذلك باستمرار، إنه أمر رائع أن يتواجد في فريقنا، وباعتباري لاعبًا شابًا، فإنك تتطلع إليه وتحاول الاستفادة منه قدر الإمكان".

ويتواجد مو صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام مانشستر يونايتد، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.