راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ليفربول

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



ويقود تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام الريدز الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، والذي يقدم مستويات كبيرة خلال المواجهات الماضية مع فريقه.

ومن المقرر انطلاق موقعة اليونايتد أمام الريدز في الخامسة والنصف مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ارافورد".

ويتمنى إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تحقيق الفوز خلال مواجهة ليفربول، بعد الموسم السيء الذي يقدمه اليونايتد بالنسبة للنتائج.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديجو دالوت، هاري ماجواير، رافائل فاران، ليندلوف.

خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، جارناتشو.

الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، راسموس هويلاند.