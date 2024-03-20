عمرها تجاوز ١٠٠ سنة.. حكاية عم السيد باشا مع أقدم عصارة قصب يدوى

في منزل بسيط بمحافظة القليوبية يعيش السيد محمد محمد باشا من مواليد ١٩٥٣ ويبلغ من العمر أكثر من ٧٥ عاما برفقة زوجته واللذين لم يرزقا بأبناء، ورث السيد باشا اقدم ماكينة عصير قصب فلاحى يدوى في مصر عمرها تجاوز اكثر من ١٠٠ عام، حيث ورثها عن والده وقام بتصليحها، وقرر أن يعمل عليها في عصر القصب من انتاج أرضه .



ويقول أنه سعيد بعمله رغم سنه الكبير وسعيد بأن زوجته تساعده وتقف بجانبه في مشوار الحياة حيث تساعده في تجهيز القصب وتقشيره وغسله وتجهيزه للعصر، وكذلك غسل العصارة وتنظيفها وغسل درج العصير وأنها سند حقيقي له في الدنيا بعدما حرم من نعمة الانجاب وأنه يعتبرها بطلة ومحور رئيسي لحياته .

وأشار السيد باشا إلى أنه كان يعمل سائقا وأنه بعد أن خرج للمعاش قرر أن يستكمل مسيرة حياته العملية فهو لم يعتد على الجلوس في المنزل فقرر أن يزرع أرضه بالقصب وان يخرج بعصارته التى تمثل مصدر سعادة وبهجة للجميع.

وقالت زوجته أنها تساعد زوجها في زراعة القصب وحصاده وتقطيعه وتقشيره وتجهيزه للعصر .

واكدت أن زوجها رغم سنه يعمل بجد بحثا عن الرزق الحلال وان حلمه وحلمها هو أن يتم تجديد المنزل الذى يعيشان فيه منذ سنوات طويلة وهو بالطوب اللبن ومتهالك وان يؤديان مناسك الحج لينهيا حياتهما بالصلاة في الكعبة ومسجد الرسول الكريم.

اقدم عصارة قصب في مصر

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