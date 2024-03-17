ترامب عن زيلينسكي: أفضل بائع في التاريخ

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن فلاديمير زيلينسكي أفضل بائع في التاريخ، في كل مرة يأتي إلى الولايات المتحدة يغادر بمبلغ 50 أو 60 مليار دولار.

وتعليقا على طلبات المشرعين الأمريكيين بمنح أوكرانيا المزيد من المال، قال: "يقولون سيعيدون الأموال إلينا، أعطوهم وأقرضوهم المال، أقرضوهم المال لا تكتبوا شيكا بقيمة 60 مليار".

وتابع ترامب: "أقول لكم إن زيلينسكي هو واحد من أفضل البائعين في التاريخ، في كل مرة يأتي فيها إلى البلاد، يغادر معه 50 أو 60 مليار دولار في جعبته، لم أكن أبدا قادرا على فعل ذلك، إنه أفضل بائع. أفضل من الكثيرين".

وفي وقت سابق، دعا ترامب دول أوروبا إلى إنفاق ذات القدر الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل أوكرانيا، معتبرا أن الوضع الحالي ليس عادلا بالنسبة لبلده، الذي ينفق أكثر بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وأكد أوربان أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع، وسوف ينتهي.