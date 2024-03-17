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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

حياة خطاب: القمة المصرية الأوروبية تؤكد دور مصر الريادي

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ أن القمة المصرية الأوروبية التي عقدت اليوم الأحد بالقاهرة، تمثل نقلة حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، علاوة على إنها  تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، وهو بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودليل قوي على مكانة الدولة المصرية إقليميا أو دوليا مما يؤكد قوة ومكانة مصر بين الدول.

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وقالت عضو مجلس الشيوخ  في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن القمة المصرية الأوروبية تشير إلى نجاح القيادة السياسية في استعادة دور مصر الريادي ومكانتها بين دول العالم  ، مشيرة إلى أن هناك نتائج مبشرة جراء هذه القمة.

 وأضافت خطاب أن القمة تهدف إلى رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، من اجل تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

وأشارت خطاب إلى أن القمة المصرية الأوروبية تضع على رأس أولوياتها عدة ملفات ، منها الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، وأيضًا مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة.

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