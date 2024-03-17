ضبط 7070 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، مداهمة محلات بيع الألعاب النارية، من خلال الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية، استجابة لشكاوى المواطنين في هذه الشأن، جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز والجهات المعنية بالفيوم، وشملت الحملات كافة قرى ومراكز المحافظة.

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الألعاب النارية ..

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع وتداول الألعاب النارية، والتى أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين وتتسبب في حدوث إصابات خطيرة للأطفال، موجها بتشكيل لجان من مديرية التموين بالفيوم، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها بكافة مناطق المحافظة، ومصادرة الكميات المضبوطة.

وأوضح المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق بمراكز اطسا والفيوم وطامية وسنورس والقرى التابعة لهم، وتم مداهمة عدد من المحال التجارية ومخازن تجار الألعاب النارية، وتمكنت الحملات من ضبط عدد 7070 عبوة مختلفة الحجم والنوع من الصواريخ والألعاب النارية المتنوعة، وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف مدير المديرية أن الكميات المضبوطة شملت ضبط عدد 2000 قطعة بدائرة إدارة تموين تطون بمركز اطسا، وعدد 3100 قطعة تنوعت بين الصواريخ الضوئية والصوتية بنطاق إدارة تموين سنورس، بالإضافة إلى ضبط عدد 1500 قطعة من الشماريخ والصواريخ بنطاق إدارة تموين طامية، وكذلك تمكنت إدارة تموين بندر الفيوم من ضبط عدد 470 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة، مؤكدا إستمرار تنفيذ الحملات الرقابية، ومصادرة المضبوطات وتحرير محاضر ضد التجار المخالفين.