حارس شاب جديد فى تدريبات الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2008 للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك عمر عبد العزيز في تدريبات حراس المرمى برفقة محمد صبحي وعبد الرحمن نفاد، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد الحراس المميزين من قطاع الناشئين بشكل دوري لتجهيزهم للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.