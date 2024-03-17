محافظ سوهاج يشهد احتفالية اليوم السنوي للأزهر الشريف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، والذى يواكب السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، ذكرى تأسيس الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية فضيل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر.

حضر الاحتفال السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، وأحمد وائل المشنب عضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس الأمناء بسوهاج، والدكتور على عبد الموجود عميد كلية الدراسات الاسلامية، والقمص كيرلس فهيم ممثلا عن الكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال وعلماء الأزهر الشريف.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تحدث رئيس المنطقة الأزهرية وعدد من الحضور حول دور الأزهر الشريف في نشر الرسالة الوسطية للإسلام، ونشر العلم بالداخل والخارج، ودوره في إنجاز المصالحات والقضاء على الخصومات الثأرية، ودعم المرأة، ودور أروقة الأزهر في نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه، والتعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف وعلماؤه، واختتم الاحتفال بفقرات الإنشاد الديني والمديح.

وهنأ محافظ سوهاج، جميع الحضور، والمنتسبين للأزهر الشريف باليوم السنوي للأزهر، مؤكدا على أهمية دور الأزهر الديني والعلمي، والاجتماعي، والتوعوي، مشيرا إلى المكانة المرموقة للأزهر الشريف في الداخل والخارج، ودوره في نشر الرسالة الوسطية للدين الإسلامي، لافتا إلى دور الأزهر الشريف في إنشاء بيت العائلة، وبيت الزكاة والصدقات المصري، لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وإنشاء مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، للتصدي للفكر المتطرف ومواجهته بكل اللغات .