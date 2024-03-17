غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، حيث تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية العور، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، وذلك على مدار يومين متتاليين 18 و19 مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.