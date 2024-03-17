محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع

قاد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مؤكدًا على أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.

وأكد المحافظ، إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفرالشيخ الحضرى المطور بشارع صلاح سالم، موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلف برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الإنتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفًا أن حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين وأستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وصدر أوامر فورية بتنفيذها، وعبر المواطنين عن سعادتهم بتواصل محافظ كفرالشيخ معهم، وسرعة استجابته لمطالبهم، وحل مشاكلهم، مؤكدين على دور محافظ كفرالشيخ في تحسين الخدمات المقدمة في المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.