المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي

استكمالًا لعمليات مقاومة الاحتلال، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مطار بن جوريون "الإسرائيلي" بالطيران المسيّر، مؤكدة أن تلك العمليات إحدى وسائل نصرة أهل قطاع غزة ردًا على ما تقوم به قوات الاحتلال الغاشم من أعمال وحشية بالقطاع.

وقالت المقاومة في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء أمس الاثنين، بواسطة الطيران المسيّر، مطار بن جوريون في عمق الكيان الغاصب، ونستمر في دكّ معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة يقول مراقبون إنها مدعومة من إيران.

وظهر الفصيل عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر2023، وشن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.