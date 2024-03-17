وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي للسودان ومفوض وكالة "الاونروا".. غدا

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الاثنين، توم بيرييلو، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، وفيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقب اللقاءات مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية وضيوفه.

في سياق منفصل جددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.

وطالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم، أدانت فيه مواصلة القوات الإسرائيلية الإعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من ٦٠ شهيداً خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي.