محمد القس ضيف شرف في "لحظة غضب" لـ صبا مبارك



يظهر الفنان محمد القس، ضيف شرف في الحلقة الحادية عشر والثانية عشر ضمن أحداث مسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك، والذي يعرض حاليًا على منصة "watch it" خلال الموسم الرمضاني 2024.

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، عن اختفاء "شريف" زوج البطلة، وتتصاعد الأحداث من أجل البحث عنه.

ويتكون العمل من 25 حلقة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، أنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وقال محمد القس، عن مشاركته في مسلسل "لحظة غضب": "طارق الجنايني صديق وأخ، والجناينية لهم فضل وجودي في مصر، بالإضافة للخلطة الموجودة في العمل من صبا مبارك ومحمد شاهين والمخرج عبد العزيز النجار ، كل ذلك يشجعك لتكون ضيف شرف معهم، وشرف لي العمل معهم"، مضيفًا: "وهذا فكري منذ وجودي في السعودية وأنا أبحث عن العمل الجيد بصرف النظر عن حجم الدور.

محمد القس



ويعرض حاليًا لمحمد القس، مسلسل بـ "100 راجل"، والذي يشارك به في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال شخصية صعيدية يقدمها للمرة الأولى في مشواره الفني، وهو ما يعتبره تحديًا جديدًا له.

والعمل مكون من 30 حلقة، وهو من بطولة سمية الخشاب، محمود عبد المغني وسماء إبراهيم، وصلاح عبد الله، وتأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

وشارك محمد القس، في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل "تلت التلاتة"، بطولة غادة عبد الرازق، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبد الله، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.