مؤشر الأسهم الأردنية يغلق تعاملاته على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بلغ نسبتة نحو 0.1%، ليصل الى مستوى 2497.30 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 1.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1784 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على انخفاض

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بمقدار 9.6 نقاط، وبنسبة 0.20 %، ليصل عند مستوى 4775.90 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى بورصة مسقط نحو 3 ملايين و166 ألفًا و492 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 22.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و84 ألفًا و675 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل الأسهم البحرينية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 17 مارس، عند مستوى 2,030.77، بانخفاض وقدره 16.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال.

كما أقفل مؤشر الأسهم البحريني الإسلامي عند مستوى 780.39، بانخفاض بلغ قدره نحو 7.30 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو 524 ألفاً و625 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 276 ألفاً و587 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 5.28 نقاط ليبلغ مستوى 7437.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 105.2 ملايين سهم عبر 6423 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.81 نقطة ليبلغ 6116.40 نقطة بنسبة انخفاض 0.31 % من خلال تداول 47 مليون سهم عبر 2927 صفقة نقدية بقيمة 6.3 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.94 نقطة ليبلغ مستوى 8147.46 نقطة بنسبة انخفاض 0.02 % من خلال تداول 58.19 مليون سهم عبر 3496 صفقة بقيمة 19.5 مليون دينار كويتيوفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3.96 نقاط ليبلغ 5990.54 نقطة بنسبة انخفاض 0.07 % من خلال تداول 26.4 مليون سهم عبر 2134 صفقة نقدية بقيمة 5.4 ملايين دينار كويتي.