الأسهم الأمريكية تهبط بعد بيانات أسعار المنتجين واستمرار تراجع أسهم الرقائق

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق يوم الخميس مع استمرار خسائر أسهم قطاع تصنيع الرقائق لثاني يوم وحدوث قفزة في أسعار المنتجين جعلت المستثمرين في حالة تساؤل عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر لفترة أطول من المتوقعة لخفض أسعار الفائدة.

الأسهم الأمريكية



ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم أكبر 500 شركة في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 14.72 نقطة او بما يعادل نسبته نحو 0.27% ليصل إلى مستوي 5150.59 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأمريكية لما يصل إلى نحو 49.24 نقطة أو بنسبة انخفاض بلغت نسبتها نحو 0.30% ليصل إلى مستوى 16133.55 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 136.61 نقطة أو بنسبة انخفاض نسبتها 0.32% ليصل إلى مستوى 38906.71 نقطة.

الأسهم الأوروبية تستقر لكن تتجه لمكسب أسبوعي

الأسهم الأوروبية



لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ عوضت مكاسب قطاع الاتصالات أثر موجة بيع أسهم عالمية بعد صدور بيانات كشفت أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أكبر من المتوقع، مما قلل من الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو.

واستقر المؤشر ستوكس 600، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.