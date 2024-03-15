الأسهم اليابانية: نيكاي ينخفض بفعل تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني في أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، بعدما اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر أثر نظيراتها الأميركية، في حين واصل المتعاملون اختيار مراكزهم بعناية قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

الأسهم اليابانية

ورغم أن المؤشر نيكاي القياسي أوقف سلسلة من الخسائر في الجلسة السابقة، فإنه لم يتمكن من الحفاظ على الزخم وأغلق منخفضا 0.26% عند 38707.64 نقطة.

وخسر نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.5% هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي يسجله منذ أوائل ديسمبر.

وتأتي الانخفاضات في الوقت الذي حذت فيه الأسهم المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، التي ساعدت في ارتفاع المؤشر فوق 40 ألف نقطة في وقت سابق من الشهر الجاري، حذو أسهم شركة صناعة الرقائق الأميركية إنفيديا التي انخفضت في ظل استمرار المستثمرين في عمليات جني الأرباح. وانخفض مؤشر شركات أشباه الموصلات الأميركي 1.8% الليلة الماضية.

وانخفض سهم أدفانتست اليابانية المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، وإنفيديا أحد عملائها، 1.4%، وتراجع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 4.9%، ما دفع المؤشر العام للانخفاض.

وكان السهمان اللذان يتمتعان بثقل على المؤشر أيضا من بين الأسوأ أداء خلال الأسبوع، إذ خسر كل منهما أكثر من 7%.

في الوقت ذاته، يتأثر المؤشر نيكاي بتزايد التكهنات بأن البنك المركزي الياباني قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس، بحسب الأسواق العربية.

وانصب التركيز على النتائج الأولية لمفاوضات الأجور لفصل الربيع المقرر عقدها في وقت لاحق من اليوم والتي ستلعب دورا حاسما في قرار البنك المركزي.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وجاءت خسائر نيكاي محدودة بفضل قوة أداء قطاع الطاقة، إذ صعدت أسهم شركات التنقيب 3.5% وربحت أسهم شركات إنتاج النفط والفحم 2.7%.

ولم تبتعد أسهم شركات المرافق كثيرا وحققت مكاسب 2.5% بفضل صعود سهم طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة 13%.

وارتفع سهم شركات غير تكنولوجية ذات ثقل على المؤشر مثل فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.3%، كما حصل المؤشر على دعم من صعود سهم شركة تصنيع الأدوية دايتشي سانكيو.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقات في أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنحو 0.35% ليبلغ مستوى 2670.80 نقطة.