سابع أيام رمضان.. حالة الطقس المتوقعة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصد الجوية، أن غدا الأحد، يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة الكبر وجنوب الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 24 الصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية:- العظمى 21 الصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 20 الصغرى 13

جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر:- العظمى 29 الصغرى 18

شمال ووسط الصعيد:- العظمى 30 الصغرى 12

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 17