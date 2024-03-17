حالة الطقس.. الإسماعيلية تتعرض لرياح مثيرة للأتربة

شهدت حالة الطقس محافظة الإسماعيلية، في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، نشاط رياح مثيرة للأتربة ظهر اليوم الأحد، بعد أن سجلت درجات الحرارةارتفاعا نسبيا في معدلاتها مع عن الأيام الماضية

وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى24 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.وهبت في الثانية من ظهر اليوم رياح مثيرة للأتربة على الأجواء مما ضاعف من الشعور بحرارة الطقس.

وسط توقعات من هيئة الأرصاد باحتفالية سقوط أمطار بنسبة 30%.

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري بدءا من اليوم الأحد حيث تشهد الأجواء تراجعا في درجات الحرارة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

وتشهد الحركة التجارية بالاسواق التجارية بالإسماعيلية في ساعات النهار نشاطا محدودا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.لتعاود نشاطها في ساعات الليل مع انقضاء اوقات الصيام .

وتنتظم حركة سير المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة في ساعات الصباح وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم ضمن قافلتي الشمال والجنوب.فيما تنتظم أعمال الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.