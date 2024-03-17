الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يدين الهجوم الارهابي على فندق في مقديشو

ابو الغيط
ابو الغيط

أدان السيد أحمد أبو الغيط  الامين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الارهابي الذي قامت به حركة الشباب الصومالية ضد مواطنين صوماليين أبرياء في فندق بوسط  العاصمة مقديشيو يوم أمس ١٥ مارس ٢٠٢٤، مما اسفر عن مقتل وإصابة عشرات الصوماليين.

 

وأعرب الأمين العام،، عن خالص التعازي لأسر ضحايا الارهاب الذي لم يتعظ بحرمات هذا الشهر الفضيل ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم  الامين العام بأن الجامعة العربية تساند بكل قوة الحرب الشاملة التي تقودها الدولة الصومالية ضد الارهاب ولن تدخر جهداً من أجل مساعدة الصومال في جهوده الحثيثة الرامية إلى اعادة بناء جيشه ومؤسسات الدولة وتمكينها من معالجة جذور الارهاب.

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