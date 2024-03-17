اليوم.. انطلاق منافسات المصارعة الحرة والنسائية تحت 20 عاما ببطولة أفريقيا بالإسكندرية

تقام اليوم الأحد منافسات المصارعة الحرة والنسائية تحت 20 عامًا، ببطولة أفريقيا " للشباب والناشئين والكبار"والمقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 371 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة.

وأقيمت أمس منافسات المصارعة الحرة والنسائية لمرحلة الشباب والتي شهدت حصد لاعبوا منتخب مصر ل 14 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.

ففي منافسات المصارعة الحرة للشباب حقق الميدالية الذهبية كل من: روحيم ابراهيم في منافسات وزن 55كجم، واحمد عبدالباري في منافسات وزن 60 كجم وبجاد احمد في منافسات وزن 63 كجم و كريم ربيع في منافسات وزن 67 كجم ومحمد حسن في منافسات وزن 72 كجم ومحمد القاسم في منافسات وزن 77 كجم وكريم عادل في منافسات وزن 87 كجم و محمد عبد النبي في منافسات وزن 97 كجم و عمر رمضان القليني في منافسات وزن 130كجم.

وحقق الميدالية الفضية اللاعب محمد مصطفى في منافسات وزن 82 كجم.

وفي منافسات المصارعة النسائية حققت الميدالية الذهبية كل من: فرح علي في منافسات وزن 62 كجم و مريم نصر في منافسات وزن 68 كجم و منه هلال في منافسات وزن 76 كجم، بينما حققت الميدالية الفضية اللاعبة الاء عبدالحليم في منافسات وزن 57 كجم.