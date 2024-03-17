تفاصيل حريق البنك العربي الأفريقي بشارع التسعين بالتجمع الخامس (صور)

اجرى فريق من النيابة العامة، معاينة لمسرح الحريق الذي اندلع في مول بمنطقة التجمع الخامس، وطالت النيران مبني البنك العربي الإفريقي بشارع التسعين الجنوبي ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماد النيران ، دون وقوع ضحايا بشرية.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية وإعداد تقرير وافٍ بأسباب وملابسات الحريق ، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان ومناقشتهم حول الواقعة .

وقال مصدر أمني أن التحريات الأولية توصلت إلى أن ماس كهربائي وراء الحريق الذي اندلع في مول تجاري وامتد حريق البنك العربي الإفريقي بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، وتعالت السنة النيران واللهيب وغطت الأدخنة سماء المنطقة ما أثار حالة من الفزع والخوف بين المارة وسكان المنطقة .

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مول تجاري بالتجمع الخامس وطال الحريق مبني البنك العربي الإفريقي بشارع التسعين الجنوبي واحد البنوك المجاورة، على الفور تم الدفع ب١٥سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على النيران واخمادها،وقامت الأجهزة المعنية بفصل الكهرباء والغاز عن محيط واقعة الخريق تحسبنا تفاقم الأزمة، وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد حتي لا تجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

كشف المعاينة الأولية، ان حريقا نشب بمجمع البنوك بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة والتهمت النيران الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الأدخنة والنيران والامتداد إلى المجاورات، فرضت قوات الحماية المدنية كردون أمنى فى محيط الحريق.