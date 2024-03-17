تحرير 95 محضرا تموينياً في حملات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا ، شن الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لرؤساء الوحدات المحلية ، بتكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

ففى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، قام تاج أبو سداح رئيس المركز بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية ، بدائرة المركز ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات ، واستلام الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى ، والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره ، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ محضر ، توعت ما بين ، (نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود سجلات) .

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، قال أحمد خلف رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية ، بدائرة عطف حيدر ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٩ محاضر ، جاءت ما بين ( ٦ نقص وزن - محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر لوحة) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مرورية ، بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط على المخابز البلدية ، ومحلات الجزارة ، تم خلالها تحرير ٢٥ محضرا تموينيا ، تنوعت المخالفات ما بين ، ( ٦ نقص وزن - ٢ مواصفات - ٧ لوحة - ٤ عدم إعطاء بون - ٦ نظافة) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مطاى ، قاد المهندس حامد فخري رئيس المركز ، حملة تموينية وتفتيشية مكبرة ، قامت بتحرير ١٠ محاضر تموينية ، خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية ، تنوعت المحاضر ما بين ، ( نقص وزن - عدم نظافة أدوات العجن - عدم صرف بون - ذبح خارج المجازر) .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة تموينية بنطاق المركز ، أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرا تموينيا ، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتضمنت المخالفات ٢٥ محضرا للمخابز البلدية ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات - عدم نظافة - تصرف فى ١٦ جوال دقيق ) ، إلى جانب مخالفات بالأسواق من حيث عدم الإعلان عن الأسعار و عدم صلاحية المنتج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.