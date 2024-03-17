الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 95 محضرا تموينياً في حملات بالمنيا

الحملة التموينية
الحملة التموينية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا ، شن الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لرؤساء الوحدات المحلية ، بتكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

ففى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، قام تاج أبو سداح رئيس المركز بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية ، بدائرة المركز ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات ، واستلام الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى ، والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره ، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٣ محضر ، توعت ما بين ، (نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود سجلات) .

وفى مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، قال أحمد خلف رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية ، بدائرة عطف حيدر ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٩ محاضر ، جاءت ما بين ( ٦ نقص وزن - محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر  لوحة)  ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مرورية ، بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط على المخابز البلدية ، ومحلات الجزارة ، تم خلالها تحرير ٢٥ محضرا تموينيا ، تنوعت المخالفات ما بين ، ( ٦ نقص وزن - ٢ مواصفات -  ٧ لوحة - ٤ عدم إعطاء بون - ٦ نظافة) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مطاى ، قاد المهندس حامد فخري رئيس المركز ، حملة تموينية وتفتيشية مكبرة ، قامت بتحرير ١٠ محاضر تموينية ، خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية ، تنوعت المحاضر ما بين ، ( نقص وزن - عدم نظافة أدوات العجن - عدم صرف بون - ذبح خارج المجازر) .

 ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة تموينية بنطاق المركز ، أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرا تموينيا ، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وتضمنت المخالفات ٢٥ محضرا للمخابز البلدية ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات - عدم نظافة - تصرف فى ١٦ جوال دقيق ) ، إلى جانب مخالفات بالأسواق من حيث عدم الإعلان عن الأسعار و عدم صلاحية المنتج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

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