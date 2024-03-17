حريق هائل فى مجمع بنوك بالقاهرة الجديدة.. والنيابة تستمع للشهود

يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان على واقعة اندلاع حريق داخل مجمع البنوك فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، ومن المقرر انتقال فريق من المعمل الجنائى لتقدير الخسائر والكشف عن الأسباب النهائية لموقع الحادث، وبيان سبب اندلاع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وفى سياق أخر التهمت نيران حريق ستوديو الأهرام معدات تصوير وديكورات مسلسل “المعلم”، الذي نشب، منذ قليل، بمنطقة الجيزة، وتحاول الحماية المدنية ورجال الإطفاء السيطرة عليه حتى هذه اللحظة .

حريق ستوديو الأهرام بالجيزة:

نشب حريق ضخم داخل ستوديو الأهرام بمنطقة الجيزة، طالت النيران الأبراج المحيطة، وتحاول الحماية المدينة ورجال المطافي الآن السيطرة على الحريق.

حريق ستوديو الأهرام:

ستوديو الأهرام هو لوكيشن تصوير مسلسل “المعلم”، للفنان مصطفى شعبان، وحتى الآن لا توجد أي معلومات عن تواجد فنانين بداخله

مسلسل المعلم:

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.