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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مشاهد جوية تحبس الأنفاس لثوران بركان في أيسلندا (فيديو)

بركان أيسلندا
بركان أيسلندا

ثار بركان على الساحل الجنوبي الغربي لأيسلندا،  للمرة الرابعة منذ ديسمبر 2023، ما أدى إلى إجلاء السكان من المنطقة.

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وأظهرت لقطات جوية ثوران البركان الذي بدأ بين جبل هاغافيل وجبل ستورا سكوغفيل، مع تشكل شق بطول 2.9 كم بسرعة، مطلقًا حممًا برتقالية اللون.

قالت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا، إن الفترة التي سبقت الثوران كانت قصيرة، مشيرة إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ بسبب الثوران.

تحذير من البركان

كان التحذير الأول لإدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا من البركان السبت في الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش، مع تأكيد بداية الثوران عبر كاميرات الويب بعد 40 دقيقة، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن الثوران ذو طبيعة غزيرة، لذا فإن عمود الثوران يتكون بشكل أساسي من البخار والغاز.

وأوضح أنه بناءً على التقييمات الأولية من الصور الجوية وصور الكاميرا، يُعتقد أن الثوران هو الأكبر من حيث تصريف الصهارة مقارنة بالانفجارات الثلاثة السابقة من فوهة سوندهنوكور.

وتابع أن الحمم البركانية كانت تتدفق غربًا في اتجاه حواجز الحماية لمنطقة سفارتسينجي وجنوب شرق البلاد باتجاه حواجز الحماية لمنطقة جريندافيك.

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