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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف محيط قلعة هونين وموقع ‏البغدادي بصاروخ بركان

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏بشكل مباشر مباشرة.‌‏ 

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

وأضافت المقاومة، أنها عند الساعة 06:30 من صباح يوم ‏السبت 09-03-2024 موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏ 

 

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