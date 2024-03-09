حزب الله يقصف محيط قلعة هونين وموقع ‏البغدادي بصاروخ بركان

قصفت المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏بشكل مباشر مباشرة.‌‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضافت المقاومة، أنها عند الساعة 06:30 من صباح يوم ‏السبت 09-03-2024 موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏