بركان الجزيرة البيضاء.. أمر منظمو الرحلات السياحية بدفع الملايين للضحايا

أمرت محكمة نيوزيلندية بمبلغ 10 ملايين دولار نيوزيلندي (4.8 مليون جنيه إسترليني ؛ 6 ملايين دولار) كتعويض لضحايا كارثة بركان وايت آيلاند ، حيث توفي 22 شخصا.

في ديسمبر 2019 ، كان 47 شخصا يتجولون في البركان عندما ثار ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من نصف المجموعة وإصابة الجميع بجروح خطيرة.

وأدين العام الماضي الشركات التي تملك الجزيرة وتدير جولات بالإهمال وانتهاكات السلامة.

وقالت المحكمة إن فشلهم في توفير الفحوصات المناسبة دمر حياة الكثيرين.

وقالت المحكمة إن البركان كان يظهر علامات على نشاط متزايد في الأسابيع التي سبقت ثوران البركان لكن المشغلين تجاهلوا هذه العلامات.

يوم الجمعة ، أمرت محكمة أوكلاند الجزئية الشركة التي تمتلك الجزيرة ، Whakaari Management Limited ، بدفع 4.57 مليون دولار نيوزيلندي كتعويضات للضحايا.

قامت إدارة واكاري - التي سميت على اسم الماوري للجزيرة - بترخيص المجموعات السياحية لزيارة البركان.

كما أمرت المحكمة شركة وايت آيلاند تورز، الشركة التي جلبت السياح إلى الجزيرة للقيام بجولة سيرا على الأقدام، بدفع تعويضات بقيمة 4.68 مليون دولار نيوزيلندي.

كما أمرت ثلاث شركات سياحية أخرى ، وهي Volcanic Air Safaris و Aerius Limited و Kahu NZ Limited ، بدفع تعويضات.

وكان سبعة عشر من السياح الذين لقوا حتفهم من أستراليا، بينما كان الآخرون من الولايات المتحدة ونيوزيلندا وألمانيا.

كما جاء الزوار المتضررون في ذلك اليوم من المملكة المتحدة والصين وماليزيا.

وقال القاضي إيفانجيلوس توماس في حكمه يوم الجمعة إن التعويض "ليس أكثر من اعتراف رمزي" بمعاناة الضحايا.

واعترف بأن العائلات تحطمت بعد وفاة أحبائها. عانى العديد من الناجين من حروق رهيبة وما زالوا يعانون من خسائر مؤلمة.

كان العلاج في كثير من الأحيان مؤلما وشاقا ومثبطا للهمم، بالنسبة للكثيرين لا يزال مستمرا، كثير من الناس يصارعون التشويه من نوع أو آخر، إنها ليست مجرد إصابة جسدية تسببت في مثل هذا الوسيتم تقسيم المدفوعات بين الضحايا، مع مبالغ أكبر لأسر الأشخاص ال 22 الذين قتلوا.

وفي شهادات أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أقارب الذين لقوا حتفهم للمحكمة إن "الحزن لا يزول أبدا".

وقالت والدة هايدن مارشال إنمان، وهو مرشد سياحي يبلغ من العمر 40 عاما قتل في ثوران البركان: "عندما توفي هايدز في وايت آيلاند، مات جزء مني. قلبي يحمل فقدانه ليلا ونهارا".

كما تم تغريم مالكي الجزيرة ، Whakaari Management ، 978,000 ألف دولار نيوزيلندي لخرقهم قوانين السلامة في مكان العمل.

وكان مالكو الشركة قد واجهوا في السابق ملاحقات جنائية فردية بسبب الوفيات، لكن التهم أسقطت العام الماضي.

دفعت الكارثة إلى إجراء التحقيق الأكثر شمولا وتعقيدا على الإطلاق من قبل WorkSafe NZ ، والتي تعرضت أيضا لانتقادات لفشلها في مراقبة الأنشطة في الجزيرة بين عامي 2014 و 2019.

لم تستأنف الأنشطة السياحية في وايت آيلاند منذ ثوران البركان.

بعض السياح الذين اشتروا تذكرة جولتهم إلى واكاري من خلال رويال كاريبيان كروزس وصلوا بالفعل إلى تسويات بعد مقاضاة الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها في الولايات المتحدة.