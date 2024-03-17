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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد سابع أيام رمضان.. البرازيلي بكام

الذرة الصفراء
الذرة الصفراء

سعر الذرة الصفراء.. شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية وعند تاجر الجمله، استقرارًا ملحوظاً، واستقر سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل نحو 13,100 جنيه.
 

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

 

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الخميس لدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 13,100 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

وثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 13,100 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني» استقرارًا ليسجل سعر الطن 11,100 جنيه.
 

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