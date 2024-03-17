مصرع طالبة جامعية وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

لقيت طالبة جامعية مصرعها، وأصيب 9 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية، على الطريق الإقليمي تجاه العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

ونعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفاة الطالبة المتوفاه إلى رحمة مولاها، والتي لقت حتفها خلال الحادث، مقدمًا واجب العزاء والمواساة لأسرة الطالبة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء والعودة لأسرهم بسلام.

ووجه المحافظ الشرقية بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية لـ محافظة الشرقية إن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، تلقت إخطارًا من مديرية الشؤون الصحية، يفيد بوقوع حادث تصادم نتج عنه انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلاب إحدى الجامعات الخاصة، ما أسفر عن مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة العاشر لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، لافتة إلى أن حالات الإصابة تنوعت ما بين بتر بالذراع، وكسور، وجروح وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.