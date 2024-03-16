المقاولون العرب يشارك في بطولة زد الدولية

أكد نادي المقاولون العرب مشاركته في بطولة زد الدولية للناشئين في عام 2024 لفريق مواليد 2007.

ذلك بعدما تلقى نادي المقاولون العرب دعوة رسمية من نادي زد للمشاركة في البطولة، ووافقت إدارة النادي على المشاركة في البطولة لاعتبارها فرصة مثالية للاعبي الناشئين لاختبار مهاراتهم والتنافس مع أندية محلية وأوروبية.

أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، أن هذه البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين الناشئين للتعلم والتطور والاحتكاك على مستوى عال من المنافسة.

أثنى محمد عادل، بجهود إدارة النادي وفريق الناشئين لتحقيق النتائج الجيدة وتمثيل النادي بأفضل شكل ممكن.

وعبر الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب، عن تفاؤله وثقته في قدرات الفريق الناشئ وقدرته على تحقيق نتائج جيدة في البطولة، وأكد أنه سيتم تجهيز الفريق بشكل جيد وتوفير كل الدعم اللازم للاعبين ليتمكنوا من تقديم أداء قوي ومنافسة قوية مع الفرق الأخرى.

تتضمن قائمة الأندية المشاركة في البطولة 12 فريقًا، بما في ذلك المقاولون العرب والأهلي والزمالك وبيراميدز وإنبي من مصر.

وسينضم إليهم أندية أوروبية مثل أستون فيلا وبلاكبيرن الإنجليزي وفنربخشة التركي ويونيون برلين الألماني وفيتوريا جيماريش البرتغالي وفينورد الهولندي.

ومن المقرر أن تقام المباريات في الفترة من 25 إلى 30 مارس في ملاعب نادي زد الرياضي في مدينة القاهرة الجديدة.