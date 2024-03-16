الشيخ بن زايد والإمام الأكبر يؤكدان أهمية استمرار الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار فى غزة

في اتصال هاتفي بمناسبة شهر رمضان المبارك …

تبادل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، التَّهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي، داعينَ المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية بالخير واليمن والاستقرار.



وخلال الاتصال، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقدير الأزهر لما تقوم به دولة الإمارات من جهود دؤوبة في تعزيز السِّلم ونشر الأخوة والتسامح، والجهود المخلصة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة.

تعزيز الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.



من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للأزهر الشريف، ولما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين من جهودٍ لتعزيز السِّلم والأخوة والتعايش الإنساني، وتقديم علوم الدين لأبناء المسلمين وتعزيز الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.



وفي ختام الاتصال، أكد الجانبان أهمية استمرار الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبذل كل الجهود لإيصال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة

على الجانب الآخر اصطف آلاف المصلين اليوم السبت في الليلة السابعة من شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، تغشاهم الرحمة وتملؤهم السكينة، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر، ومن عواصم العالم المختلفة من الدارسين بالأزهر والمقيمين والزائرين لمصر، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية ودعم الصائمين في التزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق والأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء من سورة المائدة برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي المائدة والأنعام برواية قالون عن نافع المدني «بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع»، ورواية السوسي عن ابن عمرو البصري، ورواية خلف العاشر.