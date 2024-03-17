مصير غامض لنائب قائد القسام مروان عيسى يربك الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

ما يزال مصير نائب رئيس كتائب القسام، مروان عيسى، غير معلوم، وسط مزاعم صهيونية باستهدافه في منطقة النصيرات وسط غزة.

وتفيد المعلومات بأن القائد الكبير في القسام، كان فعلاً في المنطقة التي استهدفها الجيش الصهيوني في النصيرات، في محاولة لاغتياله، وقد أصيب، لكن مصيره لم يتضح.

فيما قال مسؤولون صهاينة، إن جميع المؤشرات تشير إلى مقتله، في غارة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بيان الجيش الصهيوني حول مروان عيسى

أعلن الناطق العام باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد دانيال هغاري، أنه في ليلة ما بين السبت والأحد الماضيين، جرى تنفيذ عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت أرضي لقادة حماس في وسط قطاع غزة في منطقة النصيرات.

وأضاف: “استهدفت اثنان من كبار قادة حماس أولهما هو مروان عيسى نائب المدعو محمد الضيف وأحد مخططي المجزرة في السابع من أكتوبر ويعتبر جزء من مثلث القيادة الحمساوي في قطاع غزة مع محمد الضيف ويحيى السنوار”.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31645 شهيدًا فلسطينيا و73676 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ163 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 92 شهيدًا و130 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.